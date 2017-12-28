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"Öğrenciler not peşinde koşmaktan kurtuldu"

- İÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, verdiği dersleri internet sitesinden yayımlıyor - Prof. Dr. Helvacı: - "Alt yazılı olarak da izlenebilen dersler, özellikle Erasmus programıyla gelenlere ve diğer yabancı uyruklu öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Bu sistem, engelli öğrencilerin de dersleri takibini kolaylaştırırken, öğrenciler, not peşinde koşmaktan da kurtuldu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, bir ilke imza atarak verdiği dersleri kendi internet sitesinden yayımlamaya başladı.

Bu yılki eğitim öğretim yılında verdiği "Miras Hukuku" derslerinin tümünü oluşturduğu ekip sayesinde kamerayla kayıt altına alan Prof. Dr. Helvacı, dersleri alt yazılı ve alt yazısız seçenekleriyle "www.ilhanhelvacidersleri.com" sitesine yüklüyor.

Prof. Dr. Helvacı, alt yazılı olarak da izlenebilen derslerin, özellikle Erasmus programıyla gelenlere ve diğer yabancı uyruklu öğrencilere büyük kolaylık sağladığını, bu sistemin engelli öğrencilerin de dersleri takibini kolaylaştırdığını anlattı.

Bu sistem sayesinde öğrencilerin not peşinde koşmaktan da kurtulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Helvacı, "Öğrencilerimiz kimi zaman dersleri kaçırabiliyor. Engelli öğrencilerimiz ise türlü zahmetlere katlanarak derslere gelmeye çalışıyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler kaçırdıkları dersleri internet üzerinden takip edebiliyor; dersleri tekrar tekrar izleyebiliyor. Ayrıca öğrencilerimiz ders notlarına da PDF formatında ulaşabiliyor." bilgisini verdi.

- Ücretsiz erişilebiliyor

Prof. Dr. Helvacı, Erasmus ve diğer yabancı öğrencilerin, Türkçeye yeteri kadar hakim olamadıkları için dersi anlamakta zorluk çekebildiğini, dersler internete yüklendiğinde takıldıkları yerleri tekrar tekrar dinleyebildiğini belirtti.

Ayrıca, bu görüntülü derslerden yalnızca İÜ öğrencilerinin değil, Türkiye'nin dört bir yanında hukuk eğitimi alan öğrencilerin de faydalanabildiğini aktaran Helvacı, ayrıca eski bilgilerini tazelemek isteyen veya bu alana yeni yeni ilgi duyan hukukçuların, hatta hukukçu olmasalar da miras hukukuna ilgi duyan herkesin internet sitesinden ücretsiz erişilebildiğini kaydetti.

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