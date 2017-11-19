KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda başlatılan "Oku Projesi"yle öğrencilerin hem kitap okuması sağlanıyor hem de internet, telefon ve televizyon başından uzaklaşmaları hedefleniyor.

Öğrenciler ve öğretmenler, proje kapsamında haftada bir kez okul bahçesinde "Oku" yazısı oluşturarak hep birlikte kitap okuyor. Birbirleriyle daha çok kaynaşan öğrenciler, bu sayede kitap okuma alışkanlığını da geliştiriyor.

Projenin velilere ve tüm Kırıkkale'ye yayılması amaçlanıyor.

Okul Müdürü Nihat Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe öğretmeninden kitap okuma alışkanlığıyla ilgili böyle bir öneri geldiğini ve çocukları internetten, telefondan ve televizyondan bu şekilde uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kendilerinin de okul olarak hep birlikte projeye sahip çıktıklarını ifade eden Aksoy, "Proje kapsamında öğrenciler kitaplarını getirdi ve uygulamaya başladık. Haftanın bir gününde bir ders saatinde kitap okumaya karar verdik. Bir ders boyunca sadece kitap okuyoruz. Bunu bir yıl boyunca sürdüreceğiz. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocuklarımıza kitabı sevdirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Tüm Kırıkkale'ye yaymak istiyoruz.

Projenin sahibi Türkçe öğretmeni Vakkas Kaçar da projeyle derste sadece kitap okuduklarını söyledi.

Projeyi velilere ve Kırıkkale'ye yaymak istediklerini anlatan Kaçar, "Amacımız çocukların, velilerin ve tüm Kırıkkale halkının okuma oranını arttırmak. Bütün amacımız ve gayemiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Proje için öğrencilerimiz de tetikledi. Ben de bunu başlatıp düzenli hale getirmek istedim. Öğrencilerimiz sevdikleri kitapları getirerek, öğretmenlerle okuyarak güzel şeyler öğrenmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi İlayda Bekar da okumayı çok sevdiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz böyle bir etkinlik yaptığı için çok mutluyum. Roman, hikaye gibi kitapları okuyoruz. Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle kitap okuyoruz. Çok güzel oluyor." dedi.