Öğrenciler

ANKARA (AA) - Başkentte su kaynaklarının izlenmesi konusunda eğitim verilen ilkokul öğrencileri "su dedektifi" oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, Batıkent Kentkoop İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bölgesel Çevre Merkezinin (REC Türkiye) ortaklığıyla "Su İzleme Günü Eğitimleri" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Su kaynaklarının izlenmesi konusunda farkındalığın artırılması ve halkın bu kaynakların izlenmesinde aktif rol alması için hayata geçirilen projenin 2016 yılında başladığını anımsatan Selek, 2017'de "İzliyorum, Biliyorum ve Paylaşıyorum" sloganıyla ikincisi düzenlenen "Su İzleme Günü Eğitimleri" kapsamında, Kentkoop İlkokulu'nda eğitim gören 200 üçüncü sınıf öğrencisine "su dedektifi" sertifikası verileceğini bildirdi.

Türkiye'nin su açısından zengin bir ülke olmadığını vurgulayan Selek, "Su, hayatın kaynağı. Su olmadan yaşam olmaz. Sadece insan yaşamı için değil, bütün canlılar için su vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu kaynağı çok iyi korumalıyız, çok iyi yönetmeliyiz." dedi.

REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman ise çevrenin korunmasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Geleceğimizi bilmemiz için geçmişimizi ve bu günümüzü bilmemiz gerekiyor, iyi tanımamız öğrenmemiz gerekiyor. Son 150 yıldır kaydedilen en sıcak yıl son üç yıl oldu. Bu bir tesadüf mü? Bu bir tesadüf değil. Bizim yaptığımız faaliyetlerin dünya yüzeyinde bıraktığı etkinin bir sonucu. Geleceğimizi sizler koruyacaksınız. Geleceğimiz sizlere emanet olacak."

Konuşmaların ardından öğrencilere eğitici video izlettirildi. Daha sonra Genel Müdür Selek, REC Türkiye Direktörü Sayman ve Kentkoop İlkokulu Müdürü Hilmi Yılmaz, öğrencilere sertifikalarını verdi.