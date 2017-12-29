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Öğrenciler yangında ölen arkadaşlarını unutmadı

- Konya’nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Ali, Muhammet ve Celalettin Salır kardeşlerin, Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'ndaki sıraları, arkadaşları tarafından güllerle donatıldı

Öğrenciler yangında ölen arkadaşlarını unutmadı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ali, Muhammet ve Celalettin Salır kardeşlerin okuldaki sıralarına arkadaşları güller bıraktı.

Salır kardeşlerin sınıf arkadaşları, Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokuluna ellerinde çiçeklerle geldi. Öğrenciler, yangında hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döktü.

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan bazı öğrencilerin üzüntüsü dikkati çekti. Salır kardeşlerin sıraları güllerle donatıldı.

Celalettin'in yaptığı resimler ile fotoğrafı, arkadaşları tarafından sınıftaki panoya asıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınıflarında yas tutulduğunu söyledi.

Arkadaşlarının hayatını kaybetmesinin bütün öğrencileri hüzne boğduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz de eğitim camiası olarak üç evladımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencilerimiz anma programı tertip ettiler. Biz de kendilerini yalnız bırakmadık. Sınıf arkadaşlarından, hayatlarını kaybeden öğrencilerimizin ne kadar iyi, çalışkan olduklarını, çok sevildiklerini dinledik. Onların acılarını paylaşmak istedik. Oturdukları sıraları güllerle süsledik. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

İkiz kardeşler Ali ve Muhammet Salır'ın sınıf arkadaşı Abdullah Aziz Demirtaş ise haberi aldığından beri büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek "Ali ve Muhammet'i çok severdik. Onlar kardeşimiz gibiydiler. İkiz oldukları için bazen onları karıştırırdık. Çok iyi arkadaştık." diye konuştu.

Ilgın ilçesinde, dün bir evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu ölmüş, dumandan etkilenen anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırılmıştı. Yangında hayatını kaybeden baba ve 3 oğlu gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

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