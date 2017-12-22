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Öğrencilerden "Anılarda kalanlar" sergisi

- Bolu'da öğrencilerin, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, evlerinde bulunan eski malzemeleri bir araya getirerek açtığı sergide, 400 yıllık Kur'an-ı Kerim, 300 yıllık toprak testi ve 80 yıllık gramofon da bulunuyor

Öğrencilerden

BOLU (AA) - Bolu'da öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında, evlerindeki eski malzemeleri bir araya getirerek, "Anılarda kalanlar" sergisi açtı.

Bolu'nun Dağkent Mahallesi'ndeki Karaköy TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Okul Aile Birliği'nin de destek olduğu çalışma kapsamında okulda eğitim gören tüm öğrenciler, evlerinde bulunan yöresel kıyafetlerle kullanılmayan tabak, çanak, eski tarım aletleri, radyo, televizyon, telefon, fotoğraf makinesi ve gramofonları okula getirerek, sergi açtı.

Yaklaşık 500 ürünün yer aldığı sergide, 400 yıllık Kur'an-ı Kerim, 300 yıllık toprak testi ve 80 yıllık gramofonun yanı sıra çok sayıda değerli malzeme yer alıyor.

Okul Aile Birliği Başkanı Funda Afyon, yaptığı açıklamada, serginin bir hafta süreyle gezilebileceğini söyledi.

Velilerin ve okul yönetiminin kendilerine destek olduğunu belirten Afyon, "Bu çalışma neticesinde güzel bir sergi hazırladık. Sergimizde 400 yıllık Kur'an-ı Kerim'imiz, 300 yıllık eserlerimiz ve 80 yıllık gramofonumuz ile birlikte yaklaşık 500 parça malzeme var. Sergimiz bir hafta boyunca devam edecek." diye konuştu.

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