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Öğrencilerden atık yağ toplama kampanyası

- Güngören'deki Kemal Kaya İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, kas hastası sınıf arkadaşları Kayahan Göze'nin koordinatörlüğünü yaptığı kampanya kapsamında esnafa broşür dağıttı

Öğrencilerden atık yağ toplama kampanyası

İSTANBUL (AA) - Güngören'deki Kemal Kaya İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, kas hastası sınıf arkadaşları Kayahan Göze'nin koordinatörlüğünü yaptığı atık yağ toplama kampanyası kapsamında esnafa broşür dağıttı.

Üzerinde, "Atıklar çöpte, yağlar birikimde", "Yağları atma, geleceği güzelleştir", "Atık yağları topla, sağlığından olma" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, yürüyerek okuldan çıktı. Okul çevresindeki esnafı bilgilendiren öğrenciler, hazırladıkları broşürleri esnafa verdi.

Sınıf öğretmeni Pelin Tanrıkulu, birçok plastik madde ve atık kağıtların geri dönüşüme gönderildiğini ancak atık yağın toplanmasına yönelik okullarda kampanya yapılmadığını dile getirerek, "Temiz bir Güngören" ve "bilinçli öğrenciler yetiştirmek" için çalışmayı başlattıklarını anlattı.

Atık yağların işlenerek doğaya zarar vermesini engellemeyi hedeflediklerini belirten Tanrıkulu, "Atık yağların toplanması için okula fıçılar getirttik, ancak esnafı bu konuda aydınlatmamıştık. Çocuklarımız bugün hazırladıkları broşürleri esnafa dağıttı. Gerekli desteği Güngören halkından ve esnaflarımızdan bekliyoruz." dedi.

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Atık Yağ KampanyasıKemal Kaya İlkokuluöğrenci
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