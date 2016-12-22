Öğrencilerden Halep'e 100 bin TL'lik yardım

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyaya öğrencilerin 100 bin lira yardımda bulunarak destek vermesine ilişkin, "Bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu duyarlılığa sahip olması, bu duyarlılıklarını ifade etmek için aralarında yardım toplaması, getirip bize teslim etmesinin hem bizim açımızdan hem de Halep'teki kardeşleri açısından değeri çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyaya Pınar Eğitim Kurumlarında okuyan öğrencilerden destek geldi.

Öğrenciler, aralarında topladıkları 100 bin TL'lik yardımın çekini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e takdim etti.



Görmez, makamındaki kabulde, öğrencileri tebrik ederek, "Bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu duyarlılığa sahip olması, bu duyarlılıklarını ifade etmek için aralarında yardım toplaması, getirip bize teslim etmesinin hem bizim açımızdan hem de Halep'teki kardeşleri açısından değeri çok büyüktür. Hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İslam beldelerinde çok büyük katliamlar yaşandığına dikkati çeken Görmez, "Halep'te yüzyılın en büyük tahribatı yapıldı. Büyük bir medeniyet merkezi, peygamberlerin, sahabelerin şehri, Halit Bin Velid'in fethettiği Halep'te, hepimizi üzen acımasız olaylar yaşandı. Hastanelerde yatan çocuklar bombalandı. Kuvözdeki çocukların üzerine bombalar yağdı. Onun için yardım etmekten öte, bu gençlerimizin her birinin kalbinde orada bu acıları yaşayan arkadaşlarının çığlığını işitmiş olmasının başlı başına Allah'ın katında çok büyük değeri vardır. Bunu, Halepli kardeşleri işittiği zaman çok daha değerli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut ise "Dünyanın her neresinde herhangi bir Müslüman'ın başına bir şey gelse, öğrencilerimiz onu kalplerinde, yüreklerinde hissediyorlar. Rabbimiz, gönüllerimizden geçen dualarla Halep'teki kardeşlerimizi zafer lütfetsin." dedi.

Görmez, kabulde öğrencilere kitap hediye etti.