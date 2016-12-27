Öğrencilerden Halep'e 25 ton un

NEVŞEHİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyasına destek veren Şehit Demet Sezen İmam Hatip Lisesi ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin desteğiyle topladıkları 25 ton unu Haleplilere gönderdi.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle mağdur olan Haleplilere gönderilmek üzere temin edilen 25 ton unun yüklendiği yardım tırının uğurlanması için, her iki okulda ayrı ayrı tören düzenlendi.

Şehit Demet Sezen İmam Hatip Lisesindeki törende konuşan İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, ülkenin istikbalini temsil eden gençlerin savaş mağduru insanlara yardım edebilmek amacıyla çaba göstermesinin takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu vurguladı.

Suriye’de terör örgütleri ve zalim rejimin ortaklarının yıllardır Müslüman kanı döktüğüne değinen Öncel, "Canları kurtarmak için evlerini yurtlarını terk eden insanlara yardım eli uzatarak, ensar olmaya yakışır bir davranış sergilediğiniz için sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı törende duanın ardından un yüklü yardım tırı, Haleplilere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.

