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Öğrencilerden Haleplilere yardım

- Gaziantep ve Malatya'da öğrenciler tarafından toplanan yardım malzemeleri, Halep'ten tahliye edilenlere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi

Öğrencilerden Haleplilere yardım

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da öğrencilerin topladığı yardım malzemeleri, Halep'ten tahliye edilenlere ulaştırılmak üzere yetkililere verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Anaokulu Müdürü Metin Aslan ve Müdür Yardımcısı Filiz Özlü, Halep'ten tahliye edilen ve zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan sivillere yardım için "Halep'li Çocuklar Üşümesin’" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.

Kampanyaya destek veren minik öğrenciler ile ailelerinin katkılarıyla 5 günde toplanan gıda, giyecek, oyuncak, battaniye ve acil yardım malzemeleri okul idaresine teslim edildi.

İdareciler, öğrencilerden gelen yardımları Türk Kızılayı aracılığıyla Halep'e gönderdi.

Okul Müdürü Metin Aslan, yaptığı açıklamada, minik öğrencilerinin duyarlılığının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Halep'te yaşanan insanlık ayıbına karşı birlik göstermek adına düzenlediklerini yardım kampanyasına ilginin yoğun olduğunu aktaran Aslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Okuldaki idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle almış olduğumuz kararla Halep'te zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize yardım etmek istedik ve bu kampanyamızı velilerimize duyurduk. Böylelikle velilerimizle gıda, giyecek, oyuncak, battaniye gibi acil yardım malzemelerini topladık ve bu malzemeleri Halep'e ulaştırılmak üzere Nizip Kızılay Şubesi'nden gelen yetkililere telim ettik."

- Malatya

Malatya'da da Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, topladıkları bir tır insani yardım malzemesini Suriye'ye gönderdi.

Okuldaki bin 86 öğrenci, harçlıklarını, kumbaralarında biriktirdikleri paraları, veliler de evlerdeki erzaklardan topladıkları yardım malzemelerini yetkililere teslim etti.

Duygularını kağıtlara yazıp tıra yapıştıran öğrenciler, yardım malzemesi taşıyan tırı marşlar söyleyerek uğurladı.


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