Öğrencilerden huzurevi sakinlerine

AYDIN (AA) - Aydın’da 143 lise öğrencisi, "sevgi battaniyesi" adını verdikleri proje kapsamında ördükleri battaniyeleri huzurevinde kalan yaşlılara armağan etti.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hülya Şahin ve öğrencileri, huzurevinde kalan büyüklerini unutmadıklarını göstermek üzere bir kampanya düzenledi.

Okul Müdürü Hacer Eryılmaz'ın da desteklediği kampanya kapsamında derste gördükleri battaniye örgü tekniğini temin ettikleri yün ipliklerle uygulamaya döken 143 öğrenci, birbirinden güzel desenlere sahip işler ortaya koydu.

Battaniyelerin içine duygularını ifade ettikleri notları da iliştiren öğrenciler, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezinin yolunu tuttu.

Huzurevinin otuma salonunda düzenlenen törende büyüklerinin ellerinden öpen öğrenciler, hediyelerini takdim etti.

Duygusal anların yaşandığı törende yaşlılar ve öğrencilerden bir bölümü gözyaşlarını tutamadı. Büyüklerine battaniyeleri nasıl ördüklerini anlatan öğrenciler, dede ve ninelerinin hayır dualarını aldı.

Öğretmen Hülya Şahin, öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve farkındalığını artırmak üzere başlattıkları kampanyanın çok güzel bir netice verdiğini belirterek, "İsteriz ki sevgi battaniyeleri, herkesi bütün kış ısıtsın. Değerlerimizi kaybetmeyelim. Hepimiz farkındalığımız ve duyarlılığımızla birlikte hep bir arada olalım." dedi.

Huzurevi Müdürü Ali Kaya da bu anlamlı hediyelerden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Huzurevi sakinlerinden Neriman Karademir ise ilk kez böyle anlamlı bir hediye aldığını belirterek, "İçimden ağlamak geldi. Çocukluğum gözlerimin önüne geldi. Gerçekten çok duygulandım. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretten ve hediyelerden dolayı teşekkür eden Ali Yüksel de battaniyelerin bedenlerinden önce yüreklerini ısıttığını, öğrencileri görünce kendi torunlarını görmüş gibi olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Esra Keleş, bu kadar güzel bir sonucun ortaya çıkacağını tahmin etmediklerini, hediyeleri dağıttıkları anda yaşanan o sevincin kendilerini de çok mutlu ettiğini belirtti.

Cansu Yılmaz ise projenin herkese örnek olması gerektiğine dikkati çekerek hediye verdikleri insanların "Allah razı olsun" demesinin kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda huzurevi sakinleri, öğrencilerle şarkı söyledi.



