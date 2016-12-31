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Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

Bursa'da ortaokul öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler ile kaleme aldığı mektup ve şiirler, terörle mücadelenin yoğun şekilde sürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı askeri üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı.

Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

HAKKARİ (AA) - Bursa'da ortaokul öğrencilerinin, terörle mücadele yürüten güvenlik güçlerine moral olması için hazırladığı yiyecekler ve kaleme aldıkları sevgi dolu mektup ve şiirler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesinde vatani görevini yapan askerlere ulaştırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Selçuk Hatun Ortaokulu 5/M sınıfı öğrencileri, sınırda terörle mücadele görevi yürüten askerlere, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yiyecekler ile duygu dolu sözlerin bulunduğu mektup ve şiirler göndererek destek verdi.

Yiyeceklerin hazırlanması aşamasını fotoğraflayan öğrenciler, bu görselleri ve okudukları şiirleri de yükledikleri CD'lerle Mehmetçik'e ulaştırdı. Öğrencilerce hazırlanan ve Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığına gönderilen koliler, helikopter ile Irak sınırındaki Güven Dağı askeri üs bölgesine taşındı.

Bursa'daki öğrencilerden yılın son gününde anlamlı hediyeler alan askerler, üzerinde asker ve Türk bayrağı resmi bulunan mektupları okuyarak, gönderilen CD'leri de bilgisayarda izledi.

Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür
Öğrencilerin anlamlı hediyeleri karşısında duygulanan askerler, 2 bin 193 rakımlı tepede okulun adının yazılı olduğu pankartı açıp, öğrencilerin isimlerini tek tek okuyarak teşekkür etti.

Üs Bölgesi Tabur Komutanı Yarbay Hakan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizlere, bu çok kıymetli hediyeleri gönderen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, onları yetiştiren anne, baba ve değerli öğretmenlerine, Hakkari Çukurca Güven Dağı'ndan en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

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