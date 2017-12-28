Öğrencilerden Mehmetçiklere

İZMİR (AA) - Yeni yıla vatani görevleri başında girecek Mehmetçiklere "yalnız değilsiniz" mesajı vermek isteyen İzmirli öğrenciler, gönderdikleri kartpostalla onlara mutlu bir yıl diledi, dualarını iletti.

Namık Kemal Lisesinde, aile yakınlarına yeni yıl tebriği için dağıtılan kartpostallar, son sınıftaki 2 öğrencinin öncülüğünde "Mehmetçik'e mektup" çalışmasına dönüştü.

Yeni yıla zorlu şartlarda sürdürdükleri vatani görevlerinin başında girecek askerlere moral vermeyi amaçlayan yaklaşık 500 genç, duygularını aktardıkları kartpostalları Hakkari'deki Mehmetçiklere gönderdi.

Okul Müdürü Mustafa Dişbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektuplaşma geleneğini yaşatmak için yeni yıl öncesi öğrencilere dağıttıkları kartpostalları yakınlarına yollamalarını istediklerini söyledi.

Özlem Öztürk ve Mert Suna adlı 12. sınıf öğrencilerinin "bu kartları zor şartlar altında Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçiklerimize yazabilir miyiz" diye kendilerine başvurduğunu hatırlatan Dişbudak, bunun üzerine okul genelinde "Mehmetçik'e mektup" projesi başlattıklarını ifade etti.

Daha sonra Hakkari'deki askeri birliklerin komutanlarıyla görüştüklerini dile getiren Dişbudak, "Okullarımızda duyarlı bir gençlik, iyi bir nesil yetişiyor. Komutanlar öğrencilerin bu davranışı karşısında çok duygulandı. Bize, 'Bunlar mutlaka askerlerimize ulaştırılacak ve sizin mektuplarınız sayesinde mutlu olacaklar. En tepe noktadaki askere de bunu ulaştıracağız.' dediler." ifadelerini kullandı.

Dişbudak, gönderilen kartların Hakkari'deki 5 askeri birliğe dağıtılacağını sözlerine ekledi.

- "Onları gülümsetmek istedik"

Öğrencilerden Özlem Öztürk ise Mehmetçik'e destek olmak, moral vermek amacıyla böyle bir işe öncülük yaptıklarını anlattı.

Yazdığı kartta Mehmetçiklerin yeni yılını kutladığını ifade eden Öztürk, "Bizim için karda, kışta nöbet tuttukları için teşekkür ettim. Sağlıklı bir yıl diledim. Her zaman arkalarında olduklarımızı bilmelerini istedim." diye konuştu.

Seda Arslan da kartpostallarla çok zor şartlarda görev yapan askerleri gülümsetmek istediklerini söyledi.

İzmir'de kar yağmasa da onların kar altında görev yaptığını bildiklerini aktaran Arslan, "Bizim gibi iyi şartlar altında değiller, çünkü bizim için oradalar. Biz de yeni yılda onların yanında olamasak da onlar için bir şeyler yapmak istedik. Ben de asker olmak istiyorum." diye konuştu.

Arslan, kartpostalına şunları yazdı:

"Gerçekten çok uzun şeyler yazmak istiyorum ama bilmiyorum, ilk defa yazamıyorum. Umarım bu yıl hiç bir annenin yüreği evlat acısıyla kavrulmaz, bu toprağa hiç birinizin kanı damlamaz. Allah'a emanet olun. Varlığım Türk varlığına armağan olsun."

Öğrencilerden Furkan Demir, "Daha adını bile bilmeden seni seviyorum. Çünkü sen beni ve sevdiklerimi koruyorsun. Dualarımız sizinle." diye yazdı

İlayda Ertin ise "Koca yürekli Türk askeri, her gün her gece başınıza bir şey gelmemesi için dua ediyorum. Bu millet siz var oldukça var. Bizler de Türk gençliği olarak size olan borcumuzu ödemek adına çalışıp, okuyup büyük yerlere geleceğiz." dileğinde bulundu.

