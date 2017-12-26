Öğrencilerden

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta lise öğrencileri, sokakta yaşayan kedilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında leğenlerden yuva yaptı.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 15 öğrenci, sokak kedilerinin soğuk havadan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve eldeki imkanlarla basit ve korunaklı yuvalar yapılabileceğini göstermek amacıyla "Patilere Sıcak Yuva" adlı proje başlattı.

Görsel Sanatlar öğretmeni Aslıhan Malakçı'nın proje danışmanlığında öğrenciler, leğenlerden oluşturdukları yuvaları, mahalledeki çeşitli noktalara yerleştirdi.

Bu çalışmayla imkanları ölçüsünde kedilerin barınması için çözüm bulan öğrenciler, okul yemekhanesinden artan yemekleri de yuvalara bırakarak beslenmelerine yardımcı oluyor.

- "İnşallah bu proje herkese örnek olur"

Aslıhan Malakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle soğuk hava şartlarında sokak kedilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Sokak kedileri için yapımı basit ama korunaklı yuvalar yapmayı hedeflediklerini belirten Malakçı, "Yuvaları leğenlerden oluşturduk. Daha kullanılabilir, herkes tarafından yapılabilir ve uygulanabilir olması bakımından leğenleri kullanmayı tercih ettik." diye konuştu.

Malakçı, proje için "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisinden yola çıktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Proje, öğrencilerimize merhameti, yardımseverliği, empatiyi aşılamak ve birbirleriyle kaynaşmalarını, yardımlaşmalarını sağlamak adına önemli. Okulumuzda sokak hayvanlarına fazlasıyla yardım eden öğrencilerimiz var. Okulda zaten baktığımız kedilerimiz var. Onları soğukta gördükçe öğrencilerimizle birlikte düşündük ve böyle bir proje yapmaya karar verdik. Okulun bulunduğu mahalle duyarlı bir mahalle. Okul olarak mahalleliye bilgilendirme de yapacağız. Kedi evlerinin mahallede durması için elimizden geleni yapacağız. Okulumuz yatılı bir okul. Yemekhanemizde artan yemekleri sokak kedilerine veriyoruz. İnşallah bu proje herkese örnek olur. Herkesin kendi imkanlarıyla sokaktaki tüm kedilere, hayvanlara yardım etmelerine örnek oluruz."

- "Mahalle sakinlerimizle inşallah bunun devamını getireceğiz"

Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik şiddetin gündeme sıklıkla gelmesinin üzüntü verici olduğu ifade eden Malakçı, "Onlar da bir can taşıyor. Sonuçta kendilerini ifade edemiyorlar. Üşüdüklerinde ve canları yandıklarında 'Üşüyoruz, canımız yandı.' diyemiyorlar. Onlara hiçbir şekilde zarar vermemeyi kendimize görev edinmemiz gerekir. Allah, 'Hayvanlar benim sessiz kullarımdır.' diye buyurmuştur. Merhamet edilmesi gerektiğini buyurmuş. Bize de bunu yapmak düşer." dedi.

Malakçı, kedi evlerinin çöp olmadığını vurgulayarak, insanların bu evleri koruyarak sokak kendilerine sahip çıkabileceklerini sözlerine ekledi.

Okul Öğrenci Başkanı Aysu Çakır, Hazreti Muhammed'in sokakta kalmış kedileri yedirip seven sahabeye "kedilerin babası" anlamına gelen "Ebu Hureyre" ismini verdiğini anımsatarak, Hazreti Peygamberin hayvan sevgisinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Çakır, birçok hayvanın beslenmek için alındığını daha sonra sokağa atıldığını kaydederek, "Sokak hayvanları hiçbir kötü muameleyi hak etmiyor. Çalışmalarımızı çok güzel bir şekilde sürdürdük. Hocalarımız eşliğinde yuvalarımızı yaptık. Mahalle sakinlerimizle birlikte inşallah bunun devamını getireceğiz." ifadelerini kullandı.