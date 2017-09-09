Öğrencilere otel konforunda devlet yurdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 11 bin 580 kapasiteli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), öğrencilere sunduğu imkanlarla adeta otel konforunda hizmet veriyor.

Öğrenci nüfusunun 60 binin üzerinde olduğu Gaziantep'te, il dışından gelen öğrencilerin en önemli sorunlarından biri barınma. Daha konforlu ve uygun yerleri tercih etmek isteyen öğrencilerin ilk tercihi YURTKUR oluşturuyor.

Gaziantep'te 3'ü ilçede olmak üzere 9 yurdu bulunan YURTKUR, öğrencilere sunduğu 2'şer, 3'er ve 4'er kişilik odaları, 24 saat sıcak su ve internet, sosyal aktiviteler ve öğrencilerin sorun ve sıkıntılarıyla birebir ilgilenen ekibiyle otel konforunda hizmet veriyor.

Kent ve ilçe merkezlerindeki yurtlar, tercih eden tüm öğrencileri barındırma imkanı da sunuyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te son 3 yıldır Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) ciddi manada çalışmalar yaptığını belirtti.

Bu çalışmalarda öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılandığını aktaran Kölemen, "Türkiye standartlarının üstünde bir yurt yapılanmamız var. Bütün yurtlarımız bazalıdır. Odalar içerisinde tuvalet, banyo olmak üzere 2'şer, 3'er ve 4'er kişilik odalarımız mevcut. Gaziantep'te kız ve erkek olmak üzere 11 bin 580 kapasitelik 9 yurdumuz mevcut. Gaziantep kent merkezinin yanı sıra, İslahiye, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde merkez yurtlarımız var." şeklinde konuştu.

Kölemen, kentte yurt sıkıntısının bulunmadığını aktararak şunları anlattı:

"Gaziantep'te özel üniversitelerle birlikte yaklaşık 60 bin öğrenci var. Bunların bir bölümünün Gaziantepli olduğunu, bir bölümünün yurtlarda kaldığını düşünürsek geçen yıl yurt sorunu yaşamadık. Önceki yıllarda da yurt sorunu yaşamadık. Müracaat eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza kabul ediyoruz. Odalarımız 4 kişilik, 3 kişilik, hatta erkek yurtlarımızda 2 kişilik odalarımız mevcut. 3 bin 296 kapasiteli yurdumuzu yapmıştık. Hemen önünde başka bir yurdumuz var. Kız öğrencilerimizin hemen hemen hepsini üniversite içerisinde istihdam edecek durumdadır. Yurtlarımızda 24 saat sıcak su ve internetimiz mevcut. Öğrencilerimize sosyal imkanlar da sunuyoruz. Yurtlarımızı tercih eden bütün öğrencilerimizi barındıracak kapasiteye sahibiz."