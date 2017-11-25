KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisine okul bahçesinde "yerde oturma" cezası verdiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basına dün Kartepe ilçesindeki bir okulun müdürünün, yaramazlık yapan öğrencisini ceza olarak yere oturttuğu haberlerinin yansıdığını belirtti.
Çelik, okul bahçesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattıklarını vurgulayarak, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli adımları atacaklarını ifade etti.