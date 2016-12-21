Öğrenciyi hastaneye yetiştiren otobüsü şoförü

ÇORUM (AA) - Çorum'da yolcular arasında bulunan üniversite öğrencisini halk otobüsü ile hastaneye yetiştiren şoför Zülküf Ay, daha önce ambulans kullandığı için bu konuda tecrübesi olduğunu belirterek, "İnsanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Aynı olay yine yaşansa yine aynısını yaparım, yapmak zorundayım çünkü benim de 2 çocuğum var." dedi.

Dün akşam Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önündeki duraktan halk otobüsüne binen ve bir süre sonra baygınlık geçiren 21 yaşındaki Yasemin D'yi, güzergahını değiştirerek Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren otobüs şoförü Ay, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 6 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını aktaran Ay, dün akşam Hürriyet Meydanı-Ulukavak Mahallesi seferini yaptığı sırada Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önündeki duraktan bir kız öğrencinin otobüse bindiğini söyledi.

Genç kızın kısa süre sonra baygınlık geçirdiğini belirten Ay, "Duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket edeceğim sırada bir kişinin baygınlık geçirdiğini söylediler. Ben de yerimden kalkıp kızın yanına gittim. Önce nabzını kontrol ettim. Durumunun ağır olabileceğini düşünerek güzergahımı değiştirip yolcularla hastanenin acil servisine gittik. Sonra da gerekli müdahale yapıldı." diye konuştu.

Benzer bir olayı 3-4 yıl önce de yaşadığını dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Daha önce de böyle bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürmüştüm. Zaten bu tür durumlarda belediye başkanımızın talimatı var. Otobüsü ambulans ve taksi gibi kullanıp direkt hastaneye gidebiliyoruz. Bu yetki bize verildi. İnsanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Aynı olay yine yaşansa yine aynısını yaparım, yapmak zorundayım çünkü benim de 2 çocuğum var. Ayrıca üniversite öğrencileri burada ailesinden uzakta, gurbette yaşıyor. Onlara sahip çıkmamız lazım. Sonuçta bizlere emanetler."

Ay, daha önce geçici görevle 6 ay ambulans şoförlüğü yaptığını, eşinin de sağlık personeli olduğunu anlatarak, gösterdiği soğuk kanlılıkta bunun da etkisi bulunduğunu ifade etti.

Ay, genç kızın durumunun iyi olmasına sevindiğini sözlerine ekledi.



