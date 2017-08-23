Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Öğretim üyesinden patlamayan gübre

- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaman, patlamayan gübre ürettiklerini bildirdi - Karaman: - "Amonyum nitrat bitki gelişiminde en çok tercih edilen gübredir ama amonyum nitratın son zamanlarda terör faaliyetlerinde kullanılıyor olması bütün dikkatleri buraya çekti ve yasak geldi. Şimdi köyde tarımla uğraşan insanlarımız artık amonyum nitrata ulaşamıyorlar" - "Solucan gübresinin toz formülü ile amonyum nitratı birleştirdik. Hem etkili olması hem patlamayan formül olması gerekiyordu. Biz olumlu sonuçlar aldık"

Öğretim üyesinden patlamayan gübre

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, patlamayan gübre ürettiklerini belirtti.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır çalıştığı solucan gübresi ile amonyum nitrat içerikli gübreden patlamayan gübre ürettiklerini aktardı.

Uzun zamandır bitki gelişimi ile ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Karaman, çalışmalarında birçok deneme yaptığına işaret ederek "Bu denemeler sonucunda farklı alanlara doğru çalışmalar yaptık. Bu çalışmalardan iyi bir formülasyon elde etmek için çalıştık. Yaptığımız çalışmaların bitki üzerindeki gelişimlerini çok rahat gördük. Solucan gübresi bir hayli, popüler. Solucan gübresinin formülasyonu katı olarak üretildiği için suda erime şansı yok." dedi.

Solucan gübresinin suda çözülen formülünü geliştirdiklerini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Amonyum nitrat bitki gelişiminde en çok tercih edilen gübredir ama amonyum nitratın son zamanlarda terör faaliyetlerinde kullanılıyor olması, bütün dikkatleri buraya çekti ve yasak geldi. Şimdi köyde tarımla uğraşan insanlarımız artık amonyum nitrata ulaşamıyorlar. Ulaşamayınca da bunun yerini dolduracak yeni formülasyonlara ihtiyacı olduğunu düşündük. Biz burada bir kombinasyon yapacağız. Solucan gübresinin toz formülü ile amonyum nitratı birleştirdik. Hem etkili olması hem patlamayan formül olması gerekiyordu. Biz olumlu sonuçlar aldık. Amonyum nitrat patlamadıktan sonra kötü niyetli kişilerin ellerine geçse de bir problem teşkil etmiyor. Bundan dolayı çalışmayı önemsiyoruz."

Karaman, patlamayan gübreye patent alacaklarını da kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa ÜniversitesiPatlamayan GübreProf. Dr. İsa KaramanTokat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5