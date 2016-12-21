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Öğretmen ve öğrencilerden "Halep için bir dua" projesi

- Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan proje kapsamında, üzerinde Halep'te yaşanan zulmü anlatan yazı ile fotoğrafların yer aldığı 5 bin kartpostal esnafa ve apartmanlara dağıtılacak - Gerçekleştirilecek etkinlikte ise savaş anında üzerlerine bomba yağan insanların nasıl bir his içerisinde olduğu anlatılmaya çalışılacak

Öğretmen ve öğrencilerden

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Halep'te yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla "Halep için bir dua" projesini hayata geçirecek.

Okulun müdür yardımcısı ve proje koordinatörü Mehtap Meydaneri, okulda düzenlenen basın toplantısında, projede 120 öğrenci ile 20 personelin aktif görev alacağını belirtti.

Halep'te insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Meydaneri, bu ayıba sessiz kalmamak ve öğrencilerine duyarlılık aşılamak için bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Eğitimciler olarak insanlık ve vatan için duyarlı insanlar yetiştirmeyi arzuladıklarını dile getiren Mehtap Meydaneri, "Proje kapsamında 23 Aralık Cuma günü Sultan Süleyman Camisi'nde sabah namazı kılınacak. Ardından öğrenciler ve aileleri ile üzerinde 'Halep için bir dua' yazan 5 bin kartpostalı esnafımıza ve apartmanlara dağıtacağız. Kartpostalın bir yüzünde Halep'te yaşanan zulmü anlatan yazı ve fotoğraflar olacak. Mektubumuzun ulaştığı insanların dua etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci ayağını 24 Aralık Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde hayata geçireceklerini anlatan Meydaneri, "Burada görsel ve işitsel bir etkinliğimiz olacak. Uçak ve bomba sesleri bir anda her yeri kaplayacak. Üzerinde Halep'teki vahşeti anlatan fotoğrafların bulunduğu kıyafetler giyen öğrencilerimiz yere yatarak insanların dikkatini çekmeye çalışacak. Bu şekilde savaş anında üzerlerine bomba yağan insanların nasıl bir his içerisinde olduğunu anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Projenin sonunda düzenleyecekleri programda Halep için türküler seslendirileceğine ve kendilerine gönderilen resimleri sergileyeceklerine işaret eden Mehtap Meydaneri, bu etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Meydaneri, "Halep'te insanlar zor durumdayken yaşadığımız doyumsuzluklara son vermeyi amaçlıyoruz. Büyük dramlar yaşanırken buna sessiz kalmamalıyız." dedi.

Okul müdürü Ali Meydaneri de etkinliklere tüm Çankırı halkını davet etti.

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