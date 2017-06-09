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Öğretmenden kanser hastası çocuklar için saç bağışı

- Çankırı'da öğretmenlik yapan Ebru Yurdakul, Kanser Savaşçıları Derneğince kanser hastalarına doğal saçtan peruk yapılması amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi

Öğretmenden kanser hastası çocuklar için saç bağışı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da öğretmenlik yapan Ebru Yurdakul, öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kanser hastası çocukları da sevindirmek için saçlarını bağışladı.

Ünür Şehit İlyas Aldağ Ortaokulunda tarih öğretmeni Yurdakul, Kanser Savaşçıları Derneğince kanser hastalarına doğal saçtan yapılan perukların ücretsiz ulaştırılması amacıyla başlatılan "Saçım Saçın Olsun" kampanyasına destek verdi.

Okulda öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kuaföre gelen Yurdakul, saçının 30 santimetrelik bölümünü kestirerek, derneğin İstanbul'daki merkezine gönderdi.

Yurdakul, AA muhabirine, kampanyayı internetten öğrendiğini, destek vermek için 2 yıldır saçlarını uzattığını söyledi.

Kesilen saçların kanser hastalarına peruk yapılması için kullanıldığını belirten Yurdakul, "Saçlarımızı İstanbul'daki dernek merkezine gönderdik. Oradan da Türkiye genelinde saçlara ihtiyacı olan, kanserle savaşan kardeşlerimize gönderilecek. Saçımızdan en az 30 santimetre göndermemiz gerekiyormuş. İnşallah hayırlı bir işe imza atmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılmak için okulların kapandığı bugünü seçtiğini dile getiren Yurdakul, "Çocuklar duygusal oldukları için saçlarının dökülmesinden olumsuz etkilenebiliyor. Çocuklara umut olmak istiyoruz. Onların mutluluğu bizleri de mutlu edecek." dedi.

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