Öğretmenin öğrencileri tehdit ettiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir ortaokulda öğretmenin, ders sırasında tuvalete gitmek isteyen öğrencilere izin vermeyip falçata göstererek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nda okuyan bazı öğrenciler, ailelerini arayarak, Türkçe öğretmeni R.C'nin, ders sırasında tuvalete gitmelerine izin vermediğini ve kendilerine falçata gösterdiğini iddia etti.

Bunun üzerine bazı öğrencilerin velileri, onların ihbarı üzerine de polis ekipleri okula geldi.

Öğrenci velilerinden Zülfü Sönmez, ders sırasında tuvalete gitmek isteyen öğrencilere izin vermeyen öğretmenin, falçatayı alıp aşikar bir şekilde çocuklara gösterdiğini savunarak, "Diğer çocuk da aynı şekilde, 'Hocam tuvalete gidebilir miyim?' diyor. O çocuğa da bıçak gösteriyor ve çocuklar 'Hocam ne oluyor, psikopat mısınız?' diyor. 'Evet ben psikopatım. Siz beni bu hale getirdiniz.' diyor." iddiasında bulundu.

Sönmez, öğretmenden şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Diğer veliler de öğretmene tepki gösterdi.

Öğretmen R.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.





































