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Öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası

- Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmenin sınıfta öğrenciyi darbettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğretmenin öğrenciyi darbettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 hafta önce biyoloji öğretmeni S.K, derste sorun çıkartan 9. sınıf öğrencisi M.Ö'yü aynı okulda başka bir sınıfa aldırdı.

Teneffüste eski sınıfına giden M.Ö, burada karşılaştığı öğretmen S.K. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine S.K, öğrenciye tokat attı.

Bu sırada sınıftaki öğrencilerden M.Y. de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce S.K. hakkında soruşturma açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciöğretmenSamsunTekkeköy
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