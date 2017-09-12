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Öğretmenlerden "okul öncesi" temizliği

- Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir grup öğretmen, gelecek hafta eğitim öğretime başlayacak öğrencileri için görev yaptıkları okulu temizleyerek hazır hale getirdi - Öğretmenlerden Çetin: - "Sınıfları öğrencilerimize hazırlıyoruz. Eğitim yuvasına geldiklerinde değişiklik görmelerini istiyoruz. Hem çocuklar hem de kendi adımıza şimdiden çok heyecanlıyız"

Öğretmenlerden

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir grup öğretmen, görevli oldukları okulda temizlik yaparak sınıfları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

Yaz tatilinden dönerek ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki görev yapacakları Özkavak köyüne gelen 5 öğretmen, gelecek hafta okula başlayacak öğrenciler için temizlik yaptı.

Öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlamak isteyen öğretmenler, temin ettikleri malzemeler ile 5 derslikli okulu temizledi.

Koridorları ve duvarları yıkayan, camları silen öğretmenler, sınıfları da düzenleyerek öğrenciler için hazır hale getirdi.

Öğretmenlerden Kadir Çetin, birlikte görev yaptıkları meslektaşları ile öğrencilerine daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla okulu baştan sona temizlediklerini belirten Çetin, "Sınıfları öğrencilerimize hazırlıyoruz. Eğitim yuvasına geldiklerinde değişiklik görmelerini istiyoruz. Hem çocuklar hem de kendi adımıza şimdiden çok heyecanlıyız. Okulun temizliğine katkı sağlamak istiyoruz. Birlik olup ortaya güzel bir farkındalık çıkardık. Bu çalışmamızın önümüzdeki günlerde öğrencilerimizin eğitime olan ilgisini ve okulumuzun eğitim kalitesini de artıracağına inanıyorum." diye konuştu.

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