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Öğretmenlerden okulda boya ve temizlik çalışması

- Muş'un Serinova beldesinde bir grup öğretmen, görev yaptıkları okulu, duvarlarını boyayıp sınıflarını temizleyerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor

Öğretmenlerden okulda boya ve temizlik çalışması

MUŞ (AA) - Muş'ta bir grup öğretmen, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, görev yaptıkları okulda duvarları boyayıp, sınıfları temizliyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek kent merkezine 27 kilometre uzaktaki 22 derslikli Serinova Yatılı Bölge Okulunda görev yapan öğretmenler, öğrencilerinin yeni dönemde daha hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda görev dağılımı yapan öğretmenlerden bazıları okul duvarlarını boyarken, bazıları da sınıflarda zemini silerek, sıraları düzenliyor.

Okul Müdürü Yalçın Süne'nin öncülüğünde el birliğiyle çalışan öğretmenler, eksikliklerini tamamladıkları okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

Öğretmenlerden Elif Yıldız, 3 yıl önce Kahramanmaraş'tan Serinova'ya atandığını söyledi.

Pazartesiden itibaren derslere başlayacaklarını anlatan Yıldız, "Bunun için okulumuzdaki tüm öğretmenlerimizle sınıflarımızı boyamaya devam ediyoruz. Ayrıca okulu baştan sona yıkayıp paspasla temizliyoruz." dedi.

Oğuzhan Bakır da Kastamonu'dan 2 yıl önce buradaki okula atandığını kaydederek, "Kimimiz 2, kimimiz 3 yıldır bu okulda görev yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla öğrencilerimize daha rahat şekilde eğitim vermek için sınıflarımızı boyuyoruz. Tamir gerektiren sınıflarda tamir yapıyoruz." diye konuştu.

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