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Öğretmenlere seminer döneminde yeni müfredat anlatılacak

- MEB Müsteşarı Tekin: - "Seminer döneminde tüm öğretmenlerimize yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerimizce eğitimler verilecektir. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın 5 Eylül günü okullarında hazır bulunmaları gerekiyor"

Öğretmenlere seminer döneminde yeni müfredat anlatılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 5-15 Eylül tarihlerinde öğretmenlere, formatör öğretmenler tarafından yeni müfredatın anlatılacağını bildirdi.

Tekin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin seminer dönemiyle ilgili sosyal medya üzerinden kendilerine çokça talebin ulaştığını aktardı.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 5-15 Eylül tarihlerinde, görevli oldukları il ve ilçelerde yapacağını belirten Tekin, paylaşımında "Seminer döneminde tüm öğretmenlerimize yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerimizce eğitimler verilecektir. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın 5 Eylül günü okullarında hazır bulunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TekinMüfredatöğretmenlerSeminer Dönemi
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