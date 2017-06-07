Öğretmenlere ücretsiz tatil imkanı

MUĞLA (AA) - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) arasında imzalanan protokol kapsamında, belirlenecek 70 öğretmen iki gün ücretsiz tatil yapma imkanı elde edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, BODER hizmet binasındaki imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da bin 500 öğretmenin görev yaptığını belirtti. Öğretmenlerin tatili hak ettiğini söyleyen Geçin, "Bu uygulama şimdilik 70 öğretmenimizi kapsayacak. Her okuldan bir öğretmeni belirlemek için kurulacak komisyon çalışma yapacak. Gelecek yıllarda bu uygulamanın kapsamının genişletmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Dernek başkanı Halil Özyurt ise çocukları, gençleri en iyi şekilde yetiştiren öğretmenler için onur ve gurur verici bir uygulama olmasını temenni ettiğini kaydetti.

İmzalanan protokol ile her okuldan belirlenecek birer öğretmen, eylül ve ekim ayları içerisinde istediği hafta sonu, belirtilen BODER üyesi otellerde bir yakını ile ücretsiz tatil yapacak.