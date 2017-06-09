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Öğretmenlerin mesleki çalışmaları pazartesi başlayacak

- Öğretmenler, 12-30 Haziran'daki mesleki çalışma faaliyetlerinin ilk haftasını kendi okullarında, ikinci haftasını ise istemeleri halinde farklı il veya ilçelerde tamamlayabilecek

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları pazartesi başlayacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 12-30 Haziran'daki mesleki çalışma faaliyetlerinin ilk haftasını kendi okullarında, ikinci haftasını ise istemeleri halinde farklı il veya ilçelerde tamamlayabilecekleri belirtildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğretmenlerin haziran 2017 dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin program belirlendi.

Öğretmenler, 12 Haziran Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran'da sona erecek mesleki çalışma faaliyetlerinin ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il veya ilçelerde de gerçekleştirebilecek.

Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, tercih edecekleri ili okullarına dilekçeyle bildirecek.

- EBA için materyal gönderme hedefleniyor

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarında, eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimdeki verimliliği artırmak, alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmeleri amaçlanıyor.

Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmenin de hedeflendiği mesleki çalışmalarda, öğretmenlerin iş birliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) materyal göndermede farkındalık oluşturmak da hedefleniyor.

Yerli ve yabancı yazarlardan belirlenen 37 kitap ile 30 film de eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerce eleştirel gözle tartışılacak.

Ölü Ozanlar Derneği, Hababam Sınıfı gibi filmler de Bakanlığın tavsiye ettiği eserler arasında yer aldı.

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