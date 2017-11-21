Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Jolly Tur Elif Karabulut Ev yangını Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

FETÖ ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

İSTANBUL(AA) - Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Oğuz Güven ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında savunma yapan sanık Güven, gazeteci olarak görevinin haber yapmak olduğunu belirterek, tüm suçunun sehven yazılan bir kelime olduğunu savundu.

Sanık Güven, savunmasın sonunda beraatini talep etti.

Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Güven'in "terör örgütünün yayınlarını ve açıklamalarını yayınlamak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Cezayı artırımda bulunarak 1 yıl 5 ay 15 güne çıkartan heyet, Güven'in duruşmadaki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını 1 yıl 2 ay 17 gün hapse indirdi.

Sanık Oğuz Güven'e, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı da yarı oranda artırarak 1 yıl 15 aya çıkarttı. Mahkeme, Güven'in duruşmadaki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak bu cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Böylece sanık Güven "terör örgütünün yayınlarını ve açıklamalarını yayınlamak" ve "terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından 3 yıl 1 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu-Murat Kaya-Muhammed Enes Can

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5