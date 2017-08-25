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OHAL Komisyonuna düzenleme

- Resmi Gazete'de yayımlanan 694 Sayılı KHK ile Komisyon üyeleri hakkında çeşitli suçlardan soruşturma açılması başbakanın iznine bağlandı

OHAL Komisyonuna düzenleme

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyon üyeleri hakkında çeşitli suçlardan soruşturma açılması, başbakanın iznine bağlandı.

Yeni KHK ile 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, komisyon üyelerinin devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına ve hükümete karşı suçlardan yargılanabilmesi başbakanın izni ile olacak.

Yeni düzenlemede, üyelerin görevli oldukları sürelerin yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılması sağlandı. Ayrıca üyelerin, yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılacak.

Hakim ve savcılar dahil üyelerin görevli oldukları süreler, kendi kurumlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılacak.

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