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OHAL Komisyonundan ilk karar

- OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdi - Komisyonun incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı

OHAL Komisyonundan ilk karar

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne kadar 103 bin 276 başvuru yapıldı.

Komisyon, incelemelerini bitirdiği çok sayıda başvuru dosyasıyla ilgili karar sürecine geçti. OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdi.

Komisyonun, meslekten ihraçlarla ilgili başvurulara ilişkin hükümleri arasında kabul ve ret kararları yer aldı.

Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığına bildirildi.

Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

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