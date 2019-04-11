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ÖİB'den taşınmaz satışı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,...

ÖİB'den taşınmaz satışı
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri çerçevesinde, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 6 bin 22 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 52 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Lejant Proje Yapı Endüstrisi ve Danışmanlık Limited Şirketine satılmasına onay verildi.

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Özelleştirme İdaresiÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıResmi Gazete
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