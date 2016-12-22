Ojeli eller hedefi 12'den vuruyor





ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da atıcılık sporunda gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri Türkiye takım rekoru ile erkek sporcuları geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çeken kadın sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye adına nişan almak için şimdiden çalışıyor.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor Takımı'nda faaliyet gösteren sporcular, 10-15 yaş grubu öğrenciler arasından sportif yetenek taraması sonrası atıcılık ekibine seçiliyor.

Yaklaşık 2 yıllık bir eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12-30 arasında değişen takımın 41 kişilik lisanslı sporcusundan 30’unun kadınlardan oluşması dikkati çekiyor.

Erkek sporu olarak bilinen atıcılıkta şu ana kadar katıldıkları müsabakalarda 300'e yakın madalya kazanan ve takım olarak iki Türkiye rekoru kıran çoğunluğu genç kızlardan oluşan sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya getirmek için çaba gösteriyor.

Takımın atış antrenörü Tuğrul Karanlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sıkı bir eğitim ve disiplinle antrenmanlarına devam ettiklerini belirterek, esnek olan fiziksel yapıları sebebiyle kadınların atış sporuna uygun olduğunu söyledi.

Bu fiziksel avantajın kadın sporcularda atıcılık açısından daha büyük bir istek oluşturduğunu anlatan Karanlık, bayanların bu motivasyon ile daha iyi atışlar çıkarabildiklerini dile getirdi.





- "Artık kadınlar bu sporu erkeklerin ellerinden aldı"





Tuğrul Karanlık, takımlarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim yaklaşık 40 civarında sporcumuz var. Bunların neredeyse tamamına yakınını kadın sporcular oluşturuyor. Artık kadınlar bu sporu erkeklerin ellerinden aldı ve çok daha başarılı bir durumdalar. İlimiz bünyesinde bugüne kadar 7-8 kez, milli takıma gidip uluslararası müsabakalarda derece almış kadın sporcularımız var. Biz burada atıcılığa ilgi duyan diğer Erzincanlı kadın sporcularımızı da görmek istiyoruz. Kabuklarını kırsınlar ve bu branşı yapabileceklerine inansınlar."

Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor Takımı ile Atıcılık Milli Takımı sporcusu Kübra Nur Altınbilek, vücut esnekliği sebebiyle kadın sporcuların erkeklere göre bu spora daha yatkın olduklarını belirtti.

Silahlarla ilgili spor dallarında kadınlara fazla destek verilmediğini belirten Altınbilek, buna rağmen gerekli baraj puanını aşarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu olmayı başardığını ifade etti.





- "Türkiye için olimpiyatlarda nişan almak istiyorum"





Milli takım sporcusu olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşamak istediğini ifade eden ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Altınbilek, şunları kaydetti:

"Türkiye için olimpiyatlarda nişan almak istiyorum. Hedefim, altın madalya ile yurda dönmek. Rusya ve İspanya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk 20'ye girdim. Bunun yanı sıra özel bir müsabakada şampiyonluk elde ettim. Türkiye rekorlarım, birinciliklerim ve ikinciliklerim var."





- "Atıcılık, sabır gerektiren bir spor dalı"





Takımın lise öğrencisi olan sporcusu Nur Efşan Polat ise atıcılığı severek yaptığını anlatarak, sabır gerektiren bir spor olduğunu söyledi.

Kendisinin de sabrıyla başarılı olduğunu dile getiren Polat, "Atıcılık, sabır gerektiren bir spor dalı. Gerekli olan sabrı göstererek birçok şeyi başardığımı düşünüyorum. Dokuz yıla yurt genelindeki müsabakalarda ferdi başarılar elde ettim. Aynı zamanda takım olarak da Türkiye rekorlarımız var." diye konuştu.