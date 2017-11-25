"Ojemi de sürerim, kaynağımı da yaparım"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de, zor iş olarak bilinen kaynakçılığın eğitimini alan mühendis Tuğçe Ilgın Akbaba, çevresindekilerin "yapamaz" ön yargısını kırarak, mesleğinde başarılı bir kadın olmak istiyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan 24 yaşındaki Tuğçe Ilgın Akbaba, mesleğinin bir parçası olan kaynakçılığı en ince ayrıntısına kadar öğrenmeyi amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KOMEK) verdiği kaynakçılık eğitimini arkadaşlarının da desteğiyle devam ettiren Akbaba, işine olan sevgisiyle karşılaştığı zorlukları aşıyor.

Metalurji ve malzeme mühendisi Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden bu yıl mezun olduğunu, aldığı eğitimi pekiştirmek için KOMEK'in kursuna katıldığını kaydetti.

Teori olarak kaynakçılık hakkında bilgisi olduğunu belirten Akbaba, sahada bu çalışmaların nasıl yapıldığını görmek istediğini söyledi.

Akbaba, kadınların metalurji alanında olmasıyla ilgili ön yargıların bulunduğuna dikkati çekerek, "Ben kesinlikle metalurji bölümünün kadınlar için zor olduğunu düşünmüyorum. KOMEK'e geldiğimde de herhangi bir zorlukla karşılaşmadım. Çalışma arkadaşlarım, hocalarım bana gerekli desteği sağladılar, zorluk yok. İlgisi olan kadınlar bu eğitime katılabilir ve öğrenebilirler." diye konuştu.

- "Arkadaşlarım benimle dalga geçti"

İş hayatına girdiğinde aldığı eğitim sayesinde çalışanları denetlerken, yapılan kaynakların ne kadar düzgün çıktığını gözlemleyebileceğini anlatan Akbaba, "İlk hedefim iyi bir iş. İş bulduktan sonra kendimi en iyi yerlere çıkarmak için uğraş vermek istiyorum. KOMEK'in verdiği böyle bir eğitimi değerlendirmek istedim. Kaynak eğitimi alarak kendimi bu alanda geliştireceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Akbaba, herhangi bir meslek için cinsiyet ayrımı yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, kadınların iş hayatındaki "yapamaz" ön yargısının kırılması gerektiğini söyledi. Akbaba, şunları kaydetti:

"İlk başta burada eğitim almaya başladığımda arkadaşlarım benimle dalga geçti. 'Kaynakçı mı oldun sen' diye ama onlar da sonra alıştı, benimsedi. Bana dışarıdan bakılınca pek kaynak yapacak bir dış görünüşte olmadığımı biliyorum ama nasıl ki bakımıma dikkat ediyorsam bu şekilde kaynak eğitimimi de alabilirim, ojemi de sürerim, kaynağımı da yaparım."

- "Erkek öğrencilerimizden kat ve kat başarılı"

Eğitmen Taner Yılmaz da kaynakçılığın sadece erkek mesleği olmadığını dile getirerek, meslekte el yeteneğinin önemine işaret etti.

Kadınların doğuştan el yeteneği olduğunu anlatan Yılmaz, şunları anlattı:

"Kaynakçılıkta 'dikiş çekme' kavramı vardır. Onu da Tuğçe bize çok güzel gösteriyor. Derslerine düzenli gelen bir öğrencimiz. Üniversiteden alt yapısı da var, istekli de. El yeteneği yönünden erkek öğrencilerimizden katbekat başarılı diyebilirim. Tuğçe bize kadınların sadece dikiş makinesinde değil kaynakta da dikiş çekebileceğini çok güzel gösteriyor."