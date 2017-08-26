Okçu çiftten Malazgirt'te birlik mesajı

MUŞ (AA) - Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş'tan Muş'a gelen okçu çift, birlik, beraberlik ve kardeşlik çağrısı yaptı.

Okçular Vakfınca düzenlenen yarışmalara katılan okçular, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı zaferin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Büyük zaferin yıl dönümünü yerinde kutlamanın ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiren okçular, Sultan Alparslan ruhunun çocuklara ve gençlere de aşılanması gerektiğini vurguladı.

Etkinlikler için Kahramanmaraş'tan Malazgirt'e gelen Türk Savaş Sanatları Antrenörü Halil Kozanoğlu, AA muhabirine, ilçede zaferin ruhunu insanlara işleyen çok anlamlı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Günler öncesinden etkinlikler için hazırlandıklarını anlatan Kozanoğlu, "Sivas Belediyespor'da görevliyim. Elbistan'da da Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübümüz var. Eşimle orada tanıştık. Ok atmaya geldi. Oku herhalde kalbimize sapladı ki bu ok evliliğe götürdü bizi. Şimdi birlikte yarışmalara katılıyoruz." dedi.

Türklerin milli ve manevi duygularının yaşatılması, gençlerin, çocukların bu şuurla yetişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Halil Kozanoğlu, şöyle konuştu:

"Buna televizyonlar da dizilerle destek veriyor. Bizler de elimizden geldiği kadar kendi kültürümüzdeki sporları yapmaya, yaptırmaya ve yaymaya çalışıyoruz. Karı koca okçuluk antrenörüyüz. Biz okumuzu attık. Menzil alana kadar bu işi sürdürmek istiyoruz. Vademiz yettiği kadar milletimize, vatanımıza çalışmak, hizmet etmek istiyoruz. Kıyafetlerimizi geçmişten örnekler alarak kendimiz hazırladık. Kıyafetin savaş sanatlarında kullanılan tekniklere uygun ve rahat olması gerekiyor. Selçuklu ve öncesinde giyinen çapan örneğinden model aldık. Kıyafetlerimiz yaptığımız sporlara uygun ve çok rahat."

Kozanoğlu, bu tür etkinliklerin Türkiye genelinde yapılmasıyla geleneklerin daha kolay yaşatılabileceğini kaydederek, Malazgirt'te yapılan organizasyonun bu açıdan önemli olduğunu aktardı.

Halil Kozanoğlu, "Malazgirt bir ruhtur, bu ruhu buraya gelerek yerinde yaşadık. Alparslan'ın torunlarıyız ve çocuklara Alparslan'ı tanıtmamız gerekiyor. Burada ok atmak, kardeşçe yarışmak bize nasip oldu. Sabah Malazgirtli insanlarla tanıştık. Rastgele bir eve giderek tanışmak istedik. Hemen bizi karşılayarak çay demlediler, sofra kurdular. Sıcak insanlarla tanıştık. Yöremizin her insanı sıcaktır, yeter ki temas kuralım, birlik olalım." ifadesini kullandı.

Antrenör Mine Kozanoğlu ise eşiyle okçuluk sayesinde tanıştığını ve mutlu bir yuva kurduğunu dile getirdi.

Nene Hatun'un torunu olduklarını ve ata sporu yaptıklarının altını çizen Kozanoğlu, şunları kaydetti:

"Tek üzüntüm çok geç kalmışız. Eşim bu konuda bize çok destek veriyor. Son nefesimize kadar yeni nesle bunu öğreteceğiz. Gençlerimizin ilgisi, etkinliklerimiz, tanıtım çalışmalarımız ve televizyonların da katkısıyla artıyor. Kıyafetlerimizi de araştırarak, geçmişimize uygun olması için çaba gösteriyoruz. Burada insanlar bizi çok sıcak karşılayarak ilgi gösterdiler. Bizim insanımız, Türk insanı gurur duyulacak insandır. Yeter ki birlik olmasını bilelim. Biz bir olalım, gerisine hiçbir şeyin gücü yetmez."