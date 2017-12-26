Okçular Vakfı AR-GE Laboratuvarı açıldı





İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı, Türkiye'nin ve dünyanın ilk Okçuluk AR-GE Laboratuvarı'nı hizmete açtı.

Okçular Vakfında gerçekleştirilen açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bak, sporun teknoloji ile bütünleştiğini söyledi.

Elde edilen derecelerde teknolojinin tüm olanaklarının kullanıldığını belirten Osman Aşkın Bak, "Okçuluk sporu için dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan bu laboratuvar ile vakfın hedeflerinden biri olan olimpiyat şampiyonları yetiştileceğine her zamankinden daha fazla inanıyorum. Ata sporumuz olduğu kadar dünyada da önemli bir kitlesi bulunan okçuluk sporuna büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da başarılı sporcular yetiştirebilmek amacıyla teknolojik olanaklardan yararlanmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Vakıf olarak okçuluğu halkımıza sevdirmenin yanında olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle yola çıktık. Okçular Vakfı olarak unutulmuş bu ata yadigarı sporu yeniden hak ettiği noktaya getirebilmek için yoğun mesai ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise vakfın ulusal ve uluslararası okçuluk sporu camiası içinde adından sıkça söz ettirmeye başladığını dile getirdi.

Erdoğan, vakıf olarak gelecek dönemlerde de okçuluk sporunun gelişimi adına birçok uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını aktararak, "AR-GE laboratuvarımız bu düşüncemizin ilk adımı. Tüm spor branşlarında başarının anahtarlarından biri de spora gösterilen sevgi ve saygının yanında, teknolojik nimetlerden de faydalanmak. Çok çalışıyoruz ve gün gelecek bu emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan ve Osman Aşkın Bak, deneme atışı yaptı.

Daha sonra Haydar Ali Yıldız ve Bilal Erdoğan, Osman Aşkın Bak'a kemankeş icazetnamesinin olduğu bir tablo hediye etti.





- AR-GE Laboratuvarı





Farklı açılarda yerleştirilmiş ağır çekim kameralar ve ışık sistemleri ile donatılan laboratuvarda, sporcuların nefes, odaklanma, duruş, nişan alma gibi atış öncesi ve atış anındaki süreçleri kayıt altına alınacak.

Alınan kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılacak ve ok atışının tüm süreçlerinin teknik analizi yapılarak sporcunun atış pozisyonundaki hareketlerinin tespiti yapılacak.

Elde edilen veriler uzman eğitmenler tarafından değerlendirilerek, sporcu için en doğru bireysel antrenman metotları belirlenmiş olacak ve atış anındaki kusurların önüne geçmeye olanak sağlayacak.