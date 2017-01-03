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Okmeydanı'nda bildiri dağıtan Başar, şehit Savcı Kiraz'ın katillerini de övmüş

Okmeydanı'nda kahvehaneleri dolaşarak "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşegül Başar'ın, sosyal medyada, şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın katillerini övücü mesajlar paylaştığı tespit edildi.

Okmeydanı'nda bildiri dağıtan Başar, şehit Savcı Kiraz'ın katillerini de övmüş

İSTANBUL (AA) - Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak ''terör örgütü propagandası'' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşegül Başar'ın, sosyal medya hesabından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak bildiri dağıttığı sırada "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Başar'ın, Halkevleri üyesi olduğu ve bir gazetede staj yaptığı belirtildi.

Başar'ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı belirtilen Başar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Okmeydanında Bildiri Dağıtan Başar
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