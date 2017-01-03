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Okmeydanı'ndaki "kahvehane konuşması" için tutuklama

- Bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, tutuklanmasına karar verildi. - Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri, "sosyal medyada yayınlanan video içeriği ve orada bulunduklarına dair tevil yollu ikrarların somut olgu kabul edilmesi, atılı suçun yasada öngörülen cezasının üst sınırı ve adli kontrol hükümleri uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutukladı

Okmeydanı'ndaki

İSTANBUL (AA) - Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltına tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Başar ve Dışkaya, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, "suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, sosyal medyada yayınlanan video içeriği, şüphelilerin orada bulunduklarına dair tevil yollu ikrarlarının somut olgu kabul edilmesi, atılı suçun yasada öngörülen cezasının üst sınırı ve adli kontrol hükümleri uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmetti.


- "Mahallemizde bir farkındalık yaratmak için"

Şüphelilerden Ayşegül Başar'ın savunmasında, "O tarihte bir saldırı oldu, onca insan hayatını kaybetti, arkadaşlarımızla konuştuk ve mahallemizde bir farkındalık yaratmak için bu ve benzeri insanlara dikkatli olunmasına karşın bir konuşma gerçekleştirdik. Biz o mahallenin çocuklarıyız. Konuşmanın metninde laiklik dışında, kin ve öfkeye sebep olacak bir söz yoktur. Laiklik anayasamızın en temel maddesidir." dediği öğrenildi.

Şüpheli Hamit Dışkaya'nın da, savcılık ifadesini tekrar ederek, "Beni aradılar, kendim teslim oldum. Kimse beni almadı. Başkaca ekleyecek bir husus yoktur." dediği kaydedildi.

Dışkaya'nın avukatı Aziz Aytaç'ın ise, "Kahvehanede bulunması tamamen tesadüf eseri. Orada açıklama yapanları tanımamaktadır, sabit ikamet sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur ve deliller toplanmıştır. Şüphelinin serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanaatteyse adli kontrol kararı verilmesini talep ederim." şeklinde beyanda bulunduğu dile getirildi.

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