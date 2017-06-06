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Okmeydanı'ndaki terör operasyonu

- Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Okmeydanı'ndaki terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Okmeydanı'nda terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta, Mahmut Şevket Mahallesi Mektep Sokak'taki İdil Kültür Merkezi binasına yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerden S.G, D.P, F.K, A.G, U.Ş, M.K ve İ.K'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları, D.E, B.V, Ö.Z.G ve B.V'nin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerör örgütü
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