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Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, iki telefon hattı bulunan FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, ABD Başkonsolosluğu tarafından, darbe gecesi yanında bulundurduğu hattından aranmasının "soru işareti" yarattığını bildirdi.

Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, adına kayıtlı iki telefon hattı bulunan FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, ABD Başkonsolosluğu tarafından, fiilen kullandığı ve darbe gecesi yanında bulundurduğu hattından aranmasının "soru işareti" yarattığını bildirdi.

Aydın, "Buradaki soru işareti; konsolosluk bu iki hattan hangisinin Öksüz tarafından fiilen kullanıldığını ve yanında hangi hattın olduğunu nereden bildiği hususudur." dedi.

Avukat Aydın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından HTS kayıtları incelenen firari Adil Öksüz'ün en son ABD Başkonsolosluğu tarafından aranmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün adına kayıtlı iki telefon hattı bulunduğunu, bunlardan birini kendisinin, diğerini de kızının kullandığını Öksüz'ün beyanından öğrendiklerini ifade eden Aydın, ABD Başkonsolosluğu tarafından Öksüz'ün fiilen kullandığı telefonun aranmasının "soru işareti" yarattığını belirtti.

Aydın, iddianamede ve HTS kaydında Öksüz'ün ifadesinde beyan ettiği telefon numarasının yer aldığını hatırlatarak "Konsolosluk, kendi adına kayıtlı bu iki telefondan Öksüz'ün fiilen kullandığı ve darbe gecesi de yanında bulundurduğu telefonu arıyor. Buradaki soru işareti; Konsolosluk, bu iki hattan hangisinin Öksüz tarafından fiilen kullanıldığını ve yanında hangi hattın olduğunu nereden bildiği hususudur." dedi.

Öksüz'ün, vizesinin iptali konusunda ABD Konsolosluğu tarafından aranmasının Türk makamlarından gelen, kaçmasını engellemeye dönük taleple örtüşmediğini belirten Aydın, "Çünkü adı geçen şahsın aranmasının, kaçmasını önlemeye yaramayacağı gibi arandığı hususunda bilgilendirilmesine, bu nedenle tedbirli davranmasına ve kaçmasını kolaylaştırmasına yol açacağı açıktır." diye konuştu.

Muhabir: Kadir Karakuş


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