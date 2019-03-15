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OKÜ’de ileri düzey araştırma labaratuvarı açıldı

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde “İleri Akışkanlar Mekaniği PIV Laboratuvarı”nın açılışı yapıldı

OKÜ’de ileri düzey araştırma labaratuvarı açıldı
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İSTANBUL (AA) – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi binasında kurulan “İleri Akışkanlar Mekaniği PIV Laboratuvarı”nın açılışı, sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılışa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün yanı sıra üniversitede görevli öğretim üyeleri ve sanayi sektöründen temsilciler katıldı.

Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, İleri Akışkanlar Mekaniği PIV Laboratuvarı Sorumlusu Bahçe Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, açılışta yaptığı konuşmada, ”Enerjide biz söz sahibi olmak istedik. Uluslararası araştırma anlamında ilk çıkış noktamız da bu olmuş oldu.” ifadesini kullandı.

Yanıktepe, bu sürecin tamamlanmasında Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Coşkun Özalp ile Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENERMER) Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan’ın katkı sağladığını dile getirdi.

Laboratuvar hakkında teknik bilgileri veren Yanıktepe, PIV sisteminin, temel akışkanlar dinamiği konusundaki araştırmalardan, ürün geliştirme ve optimizasyon çalışmalarına kadar birçok alanda iç ve dış akış incelemelerinde kullanıldığını belirtti.

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Coşkun Özalp ise Türkiye’de çok az sayıda kurulu olan bu laboratuvarın ileri akışkanlar mekaniği konusunda araştırmaların yürütülmesi için olmazsa olmazlardan birisi olduğunu belirtti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Öcal da "Biz bu laboratuvar ile güç kazanmış olduk. Daha ileri düzeyde araştırmalar yapabileceğiz. İş dünyası ile ilişkilerimizi de artırabilmeyi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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