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Okul bahçesinde futbol oynayanların üzerine ateş açıldı: 7 yaralı

- Gaziantep'te bir okulun bahçesinde maç yapanların üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

Okul bahçesinde futbol oynayanların üzerine ateş açıldı: 7 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir okul bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Nezihe-Osman Atay Ortaokulu bahçesinde futbol oynayan kişilerin üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Saçmaların isabet ettiği 5'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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