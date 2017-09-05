Okul bahçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de servis taşımacılığı yapan iki grup arasında bir okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı'ndaki bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada silahla ateş edilmesi sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar iki ayrı hastanede tedavi altına alındı.

Çok sayıda boş kovan olay yeri inceleme ekiplerince incelenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.