Okul bahçesinde 'uçak' kondu

ANTALYA

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen ve parçalara ayrılarak havalimanından tırlarla taşınan yolcu uçağı, öğrencileri sevindirdi.

'Kütüphane' olacak uçağın parçaları tırlarla taşındı

Bahçesindeki yolcu uçağıyla ilgi çeken okulun müdürü Haldun Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 classic tipi yolcu uçağının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle liseye kazandırıldığını söyledi.

Uçağın bir hayırsever tarafından ihalede satın alınarak okula bağışlandığını, bir yıllık çabalarının ardından amaçlarına ulaştıklarını ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Bir okulun bahçesinde yolcu uçağının kütüphane olarak hizmet vermesi ilklerden olacak. Normalde bu uçak hurdaya gidecekti. Şimdi ömrünü okulumuzda eğitime adayacak. Öğrencilerimiz de sabah okula geldiklerinde uçağı görünce çok sevindi. Sadece kütüphane olarak kalmayacak. Hem müze hem de ders materyali olarak eğitim hayatına okulumuzun bahçesinde katkı sağlayacak. Uçağı okulumuz bahçesine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Türk uçak sanayisine kalifiye eleman olarak yetiştirme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Okulumuzda uçak kütüphanesi olacak"

Öğrencilerden Nergiz Göçmen de daha önce bir yolcu uçağını bu kadar yakından hiç görmediğini ifade etti.

Okulunun ilkleri yaşattığını vurgulayan Göçmen, "Uçağı okulumuzun bahçesinde görünce heyecanlandım. Bir an önce uçağa binmek istiyorum. Okulumuzda uçak kütüphanesi olacak. Bazı illerde uçak restoranlar vardı ama uçak kütüphaneyle beklentileri çok yükseklere çıkarıyoruz." diye konuştu.

Uçağın hikayesi

Almanya'nın Baden Havalimanı'ndan kalkan Sky Havayollarının Boeing 737-400 classic tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı, 2011'de Antalya Havalimanı'na inişi esnasında sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucun kanadının üstüne yatmıştı.

Kaza sırasında içinde 156 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçak daha sonra hurdaya ayrılmıştı. Uçak, Sky Havayollarının 2013 yılında iflasının ardından Antalya 6. İcra Müdürlüğü tarafından 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak üç ihalede de alıcı çıkmamıştı.

Hurdaya ayrılacak uçak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu bir hayırsever tarafından satın alınarak okula hibe edildi.

Muhabir: Oktay Özden