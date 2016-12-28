Okul bahçesine çocuklar için kamyonla kar taşındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından 3 kamyonla getirilen ve Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunun bahçesine dökülen kar sayesinde, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye ekipleri kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezindeki öğrencilerin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulun bahçesine kamyonlarla taşınan kar sayesinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın ardından bazı ailelerin gezintiye çıktığını, buna imkanı olmayan çocuklar için harekete geçtiklerini söyledi,

Tollu, "Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla 'Öğrencilerimiz kara gidemiyorsa biz karı öğrencilerimize getiririz' dedik. Getirdiğimiz karla öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık. Miniklerimizin sevincini görmek bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Taş da öğrenciler arasında hiç kar görmeyenler olduğunu belirterek, "Hem kar görmelerini sağladık hem de dersimizi uygulamalı olarak yaptık. Çocuklarımızın sevinci görülmeye değerdi." ifadesini kullandı.

Kartopu oynayan bazı öğrenciler kardan adam da yaptı.