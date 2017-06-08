Okul birincisinin sahur nöbeti

BOLU (AA) - Bolu'da okul birincisi olan ve merkezi ortak sınavda 120 sorunun tamamına doğru cevap veren ortaokul öğrencisi Muhammet Kasapoğlu, sosyal sorumluk projesi kapsamında arkadaşlarıyla köyünde sahur davulu çalıyor.

Yukarısoku Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed Kasapoğlu, sınava, özel ders almadan ve dershaneye gitmeden sadece okulda öğretmenlerini dinleyerek ve evde çalışarak hazırlandı.

Sınava yoğun bir şekilde çalışarak hazırlanan Kasapoğlu, sınava birkaç gün kala üst solunum yolları rahatsızlığı yaşadı.

Bir gün hastanede yatan Kasapoğlu, doktorların hastanede yatması yönündeki tüm ısrarlarına rağmen sınav sabahı serumlarını çıkartarak aldığı ilaçlarla sınava girdi.

Hasta ve heyecanlı bir şekilde sınava giren Kasapoğlu, karşısına çıkan tüm sorulara doğru cevap vererek ailesini sevindirdi.

- Sahur nöbeti

Bolu'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yakuplar köyünde yaşayan Muhammed Kasapoğlu, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında 3 arkadaşıyla sahurda da davul çalıyor.

Köyde yaşayan insanların yardımına koşmayı da ihmal etmeyen Kasapoğlu, köyde yaşayan bir kişiden ödünç aldığı davulla sahur vaktinde köyün tüm sokaklarını dolaşarak ramazan davulculuğu yapıyor.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi ortak sınava büyük bir hırsla çalıştığını, sınavdan önce stres ve heyecan yaşadığını anlattı.

Hem okuldaki sınavlarına hem de merkezi ortak sınavda her gün düzenli tekrar yaparak hazırlandığını dile getiren Kasapoğlu, "Konu tekrarı yaptım. Dershaneye gitmedim. Özel ders de almadım ama okuldaki kurslarıma düzenli olarak gittim. Burada anlamadığım soru ve konuları öğretmenlerime sordum. Öğretmenlerim de bana yardımcı oldu ve sınavda da yaptım." diye konuştu.

Sınav bittikten sonra yayınlanan kitapçıkları incelediğini söyleyen Kasapoğlu, 120 sorunun tamamına doğru cevap verdiğini anladığını, bundan sonraki hedefinin matematik öğretmenliği ya da mühendislik olduğunu söyledi.

Okuldan ve derslerinden arta kalan vakitlerini köydeki arkadaşlarıyla geçirdiğini ifade eden Kasapoğlu, "Biz arkadaşlarımızla ramazanda bir etkinlik olsun diye beraber ramazan davulu çalıyoruz. Köylülerimizi sahura kaldırıyoruz." dedi.

Baba Nazmi Kasapoğlu ise oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Her şeyden önce kendi istedi, kendi başardı. Biz sadece manevi yönden destek olduk. Özel ders almadı ya da dershaneye gitmedi. Bir özelliği var. Derslerine özenli çalışır." şeklinde konuştu.