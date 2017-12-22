Okul çantası gölet kenarında bulunan çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk, aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Söğüt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kemal Kara'dan 20 Aralık'ta evinden çıktı.
O günden beri kendisinden haber alamayan Kara'nın yakınları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Aramalarda, Kara'nın okul çantası Söğüt Göleti kenarında bulundu.
Kara'nın eşyalarının arasından "intihar notu" çıkması üzerine bölgeye AFAD ve Yalova'dan su altı arama kurtarma ekipleri, sevk edildi.
Söğüt Göleti'nde yoğunlaştırılan arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verilirken, çalışmaların sabah saatlerinde su altı dalgıçlarıyla devam edeceği belirtildi.