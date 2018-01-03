Okul okul dolaşıp öğrencilere dürüstlüğü anlatıyorlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, gençlik liderleri ve gönüllü gençler, dezavantajlı ortaokullara yönelik proje kapsamında, ortaokulları gezerek öğrencilere doğruluk ve dürüstlük gibi değerler ile kitap sevgisini anlatıyor.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden (GHSİM) yapılan yazılı açıklamada, kar, kış, yağmur, çamur demeden faaliyetlerine devam eden müdürlüğe bağlı Yakutiye Gençlik Merkezinin farklı bir proje başlattığı kaydedildi.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından şehir merkezindeki dezavantajlı okullara yönelik uygulanan "Değerler Eğitimi ve Kitap Söyleşileri" projesinin köy okullarındaki minik öğrencilere uygulandığı aktarılan açıklamada, gönüllülerin bu kapsamda Başçakmak, Yoncalık, Alvar ve Çöğender Ortaokullarını ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından çocuklara doğruluk, dürüstlük, çalışkan ve güvenilir olmanın anlatıldığı belirtilen açıklamada, bu konuların kısa videolar ve karton çalışmalarıyla somutlaştırılıp kalıcılığın artırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Toplanan ilköğretim okuma kitapları ve kitap ayraçlarının da gönüllülerce çocuklara armağan edildiği vurgulanan açıklamada, gönüllülerin, çocuklara kitap okumanın önemini de aktardığı kaydedildi.

- "Gönüllülük dert işi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu, projede aslan payının gönüllülerde olduğunu anlatarak, "Gönüllülük dert işi, dertli olmaksa her Müslüman'ın asli görevidir. Böylesine yüreği büyük arkadaşlarla yol arkadaşı olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz ise Yakutiye Gençlik Merkezinin dezavantajlı ortaokul projelerinde Türkiye'ye öncülük ettiğini ve köy okulları ile değerler eğitimi projelerinin de nitelikli çalışma olduğunu kaydetti.

Yılmaz, projeyle Türkiye'ye örnek olmayı umut ettiklerini vurgulayarak "Köy okullarına emek harcayan bütün kamu ve gönüllü kuruluşlarından toplanan hediyeleri dağıtmanın yanı sıra çocuklara doğruyu, iyiyi anlatıyoruz. Ortaokul idarecilerine projeye katkıları ve gönüllülerimize olan ilgileri için teşekkür ediyoruz. Projenin devamında farklı köylerde de uygulama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Minik öğrenciler, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile özçekim yaptı.

