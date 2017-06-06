Okul öncesi zorunlu eğitim Erzincan'dan başlayacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi zorunlu eğitimde Erzincan'ı pilot il olarak seçtiğini belirterek, "Okul öncesi eğitim bizde artık zorunlu." dedi.

Vali Arslantaş, 4-6 yaş arası öğrencilere okul öncesi eğitim verilen Erzincan Anaokulunu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklar ile sohbet edip tavşan, tavuk ve civcivlerin bulunduğu bahçeye birlikte giren Arslantaş, çocuklarla birlikte hayvanları besledi.

Arslantaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2016-2017 ders zilini Erzincan'da açtığı tarihten bir yıl sonra okul öncesi eğitimin zorunlu olacağını söylediğini ifade ederek, söz konusu tarihten sonra İl Milli Eğitim Müdürü ve ilgililerle görüşüp yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede okul öncesi eğitimde okul ve öğrenci sayısını artırdıklarına işaret eden Arslantaş, kentin zorunlu okul öncesi eğitimde pilot il seçildiğini açıkladı.

Böylece kentte okul öncesi eğitimin zorunlu hale geldiğini vurgulayan Arslantaş, "Okul öncesi eğitimde 3-4-5 yaş kategorilerinde ayrı ayrı Türkiye birincisi olduk. Milli Eğitim Bakanlığı da arkadaşlarımızın gösterdiği bu başarılar sebebiyle, 2017-2018 eğitim öğretim yılında pilot bölge olarak Erzincan'ı seçti. Okul öncesi eğitim bizde artık zorunlu." bilgisini verdi.

- Okul öncesi eğitim taşımalı olacak

Arslantaş, kentte okul öncesi eğitimin taşımalı olarak yapılacağını anlatarak, "Köylerde kalan ve okul öncesi eğitim alacak çocuklarımız artık eğitim çağındaki diğer çocuklarımız gibi taşınacaklar, minibüs gibi taşıma araçlarımızdan faydalanabilecekler." ifadesini kullandı.

Okul öncesi eğitim dönemi olan 6 yaşına kadar insanın kişiliğinin yüzde 80'ninin oluştuğuna işaret eden Arslantaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuğun kişiliğinin 6 yaşına kadar yüzde 80'inin oluştuğu dünyada yaşıyoruz. Geriye kalan bütün emeklerimiz yüzde 20 üzerine kurulu. Gömleğimizin düğmesini doğru iliklersek sonrasının doğru gideceğini düşündüğümüz için okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Burada çocukları, pratik eğitimden hayvan sevgisine, bahçeden bahçe bitkilerinin yetiştirilmesine, birbirlerine olan saygılarına, paylaşmaya, ortak kurallara uymaya daha geniş ifade ile demokrasi kültürüne uyum sağlayarak yetiştiklerini görmek ziyadesiyle bizleri memnun ediyor."



