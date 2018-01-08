Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Okul servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

- Kocaeli'de 7 yaşındaki çocuk, okul servis minibüsünün çarpması sonucu öldü

Okul servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kandıra'da okul servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kadir Yıldız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, R.G. idaresindeki 41 P 5160 plakalı öğrenci servisi, Karlı Mahallesi Çorallar mevkisinde 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yıldız'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldız'a olay yerinde ilk müdahalesini 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, sürücü R.G'yi gözaltına alarak Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KandıraOkul Servis Minibüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5