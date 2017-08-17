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Okul servisinde unutulan çocuğun ölmesi

- İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Bostancı: - "Yaptığımız ön araştırmada, aracın hiçbir kurumdan belge almadığını tespit ettik. Maalesef bir servis aracının taşıması gereken niteliklerin hiçbirine haiz değil"

Okul servisinde unutulan çocuğun ölmesi

İZMİR (AA) - İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, 3 yaşındaki çocuğun içinde unutulması sonucu hayatını kaybettiği okul servisi için hiçbir kurumdan belge alınmadığını söyledi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servis minibüsünde unutularak yaşamını yitirmesine çok üzüldüklerini belirtti.

Olayın okula ait "korsan" servis aracında yaşandığını öne süren Bostancı, "Konudan haberdar olunca minibüsle ilgili bilgi topladık. Yaptığımız ön araştırmada, aracın hiçbir kurumdan belge almadığını tespit ettik. Maalesef bir servis aracının taşıması gereken niteliklerin hiçbirine haiz değil. Servis aracından başka her şeye benziyor, sanki yürüyen bir billboard." ifadelerini kullandı.

Servis taşımacılığının önemine işaret eden Bostancı, bu sektörün hiçbir zaman rant aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Korsan taşımacılığa "dur" denilmesini isteyen Bostancı, şunları kaydetti:

"Yetkililerden daha fazla denetim yapmalarını bekliyoruz. Önüne gelen okul aile birliği, özel okul veya kreş eğitimi veren merkezler, kendileri araç alıp servis taşımacılığı yapabiliyor. Bu konuda bir yasal boşluk var. Anaokulu, etüt ve eğitim kurumlarının kendi adına araçlarla servis taşımacılığı yapmaları bir muammadır. Bunun ne kadar yanlış olduğunu, ihmaller zincirinin konuyu nerelere kadar taşıdığını bu üzücü olayla bir kez daha gördük."

Bostancı, korsan taşımacılık yapan araçların mobil ekiplerle denetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



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