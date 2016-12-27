Okul servisinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Nehir Çağın, aniden hareket eden okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 35 UEU 07 plakalı okul servisi, akşam saatlerinde anasınıfı öğrencisi Nehir Çağın'ı Gümüldür Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önüne bıraktı.
Servis minibüsünün aniden hareket etmesi üzerine, 6 yaşındaki öğrenci, minibüsün arka tekerleklerinin altında kaldı.
Minibüs ile Gümüldür Sağlık Ocağı'na götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Servis şoförü A.Ç. gözaltına alındı.